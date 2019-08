'06-nummers T-Mobile zijn na komst e-sim makkelijker over te nemen door hackers'

Mobiele telefoonnummers van T-Mobile zijn door de komst van e-simondersteuning relatief eenvoudig over te nemen. Kwaadwillenden kunnen dat doen door in te breken op het My T-Mobile-account van gebruikers. Die accounts hebben geen tweetrapsauthenticatie.

Vanuit het My T-Mobile-account is het mogelijk om bij ieder T-Mobile-abonnement een e-sim aan te vragen. Dat kan met een paar klikken en de kosten worden verrekend via de factuur van de klant. De e-sim wordt na bestelling direct geleverd in het account als een qr-code, door die te scannen wordt de sim geactiveerd. Dat kan met ieder toestel dat e-simondersteuning heeft, zonder verdere verificatie.

Als een kwaadwillende toegang heeft tot het My T-Mobile-account, kan deze dus eenvoudig toegang krijgen tot het telefoonnummer van die klant door een e-sim te bestellen en die met een eigen smartphone te scannen. RTL Nieuws waarschuwt daarvoor en merkt op dat er op Nederlandse Telegramgroepen al handel is ontstaan in gehackte My T-Mobile-accounts.

My T-Mobile-accounts kunnen niet beveiligd worden met tweetrapsauthenticatie. Tot voor kort waren dergelijke accounts vermoedelijk niet erg interessant voor criminelen, maar nu er met enkele klikken een telefoonnummer overgenomen kan worden is dat anders. T-Mobile-klanten die voor hun account inloggegevens gebruiken dat eerder zijn buitgemaakt bij een andere hack lopen daarmee gevaar.

T-Mobile zegt in een reactie tegen RTL dat het onderzoekt of het verificatieproces voor het activeren van een e-sim aangescherpt moet worden. De provider zegt veiligheid belangrijk te vinden, maar wil ook dat het proces gebruiksvriendelijk is.

Het overnemen van 06-nummers, ook bekend als sim-swapping, is een beproefde methode onder criminelen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld e-mailaccounts van mensen die cryptocurrency bezitten, om ze dat afhandig te maken. Het gebruik van sms als methode voor tweetrapsauthenticatie wordt al langer afgeraden.