Yeelight maakt slimme lampen compatibel met Apple HomeKit

Yeelight maakt zijn Smart LED-lampen en een ledstrip compatibel met Apple HomeKit. De Chinese fabrikant heeft een daarvoor een firmware-update uitgebracht. Gebruikers kunnen hun lampen via de bijbehorende apps updaten.

Yeelight meldt de komst van HomeKit-ondersteuning op Twitter en heeft een pagina met uitleg op zijn site gezet. De benodigde firmware-update is te installeren via de Yeelight-app en via de Mi Home- of Xiaomi Home-apps.

Drie producten krijgen HomeKit-ondersteuning. Het gaat om de Smart LED-lamp in rgb-uitvoering en de witte variant daarvan, en om de Yeelight Aurora Lightstrip Plus. De HomeKit-ondersteuning maakt het mogelijk om de lampen te bedienen met Siri vanaf een iOS-apparaat.