IKEA komt met twee 'slimme' badkamerlampen

IKEA blijkt te werken aan twee badkamerlampen met internetverbinding. Die zouden binnen de Trådfri-lijn vallen, en net als de lampen en andere verbonden accessoires met een app aan te sturen zijn.

De twee lampen zijn gesignaleerd in een Duitse catalogus van de Zweedse meubelgigant. Daar worden twee lampen met de naam Gunnarp getoond. IKEA was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens de catalogus werken de lampen samen met het Trådfri-systeem en zijn ze dus ook te verbinden met andere 'slimme' apparaten in huis of met de Trådfri-afstandsbediening te bedienen. De lampen zijn dimbaar en de lichttemperatuur kan in drie tinten worden ingesteld. Er komen volgens de afbeeldingen en de tekst twee versies van de lampen uit: een ronde en een vierkante. Beide lampen kunnen zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd.

IKEA vermeldt in de catalogus specifiek dat het om badkamerlampen gaat. In de folder wordt echter niet vermeld of de lampen een ip-rating hebben en dus bestand zijn tegen luchtvochtigheid en water. Wel verkoopt het bedrijf al inbouwspots voor de badkamer met ip44-rating.