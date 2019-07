Chinees bedrijf iSpace voltooit eerste commerciële satellietlancering

Het Chinese bedrijf iSpace heeft twee satellieten in een baan om de aarde gebracht. Het is het eerste commerciële bedrijf van Chinese bodem dat zelfstandig een raket heeft weten te lanceren en satellieten in een orbit te brengen.

De raket van het bedrijf steeg donderdagochtend op vanaf de Jiuquan-lanceerbasis in de Gobi-woestijn. Het was de eerste succesvolle missie van de startup, en de eerste succesvolle lancering van de SQX-1 Y1-raket, ook wel de Hyperbola-1 genoemd. Dat is een raket met vier trappen die een payload van 260 kilo de ruimte in kan sturen. De eerste drie trappen gebruiken vaste brandstof, de vierde trap gebruikt vloeibare.

Het bedrijf wist twee satellieten de ruimte in een lage aardbaan te brengen. Het ging om een radio-amateursatelliet en een experimentele satelliet van het televisiestation China Central Television. In de derde trap van de raket zaten ook nog drie kleine experimenten. Het is de eerste commerciële raket van een Chinees bedrijf die satellieten in een baan om de aarde heeft gebracht. Er zijn meerdere bedrijven die daar op dit moment aan werken, zoals Landspace en OneSpace, maar hun lanceringen mislukten eerder dit jaar en vorig jaar.

iSpace, of Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., haalde in de afgelopen jaren ruim honderd miljoen euro binnen aan private investeringen van onder andere techgigant Baidu. Het is niet de eerste lancering van het bedrijf; vorig jaar wist het een voorganger van de huidige raket te lanceren. Daarbij ging het echter om een suborbitale vlucht.