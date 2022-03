China lanceert lander naar de maan die stenen naar aarde moet brengen

China heeft een lander richting de maan gestuurd. Chang'e 5 werd maandagavond Nederlandse tijd met een Lange Mars 5 gelanceerd. Het ruimteschip moet stenen van de maan ophalen en weer naar aarde brengen.

De Lange Mars-raket steeg om 21:30 Nederlandse tijd op vanaf de Wenchang-lanceerbasis in het zuiden van China. Het was een van de weinige keren dat een Chinese lancering live mee te kijken was. Normaal gesproken maakt China lanceringen pas na succes officieel bekend. Chang'e 5 gaat naar de maan om daar maanstenen op te halen en naar aarde te brengen. Tot nu toe is het slechts twee landen gelukt om maanmonsters naar aarde te brengen. Amerika deed dat tijdens de Apollo-missies, en Rusland met de robotische Luna-landingen.

Het ruimtevaartuig moet over drie dagen in een baan om de maan worden gebracht. Een landingspoging vindt waarschijnlijk ergens in de dagen erna plaats, maar daarover doet het Chinese ruimteagentschap geen uitspraken. Naar verwachting verzamelt de lander straks zo'n twee dagen lang bodemmonsters. Het zou dan gaan om ongeveer twee kilogram maansteen. De lander stijgt vervolgens weer op en koppelt weer aan aan de rest van het ruimtevaartuig dat al die tijd in een maanbaan blijft vliegen. Daarna komt de capsule weer terug naar aarde. Daarin speelt het Europese ruimteagentschap ESA een rol; dat helpt China met het volgen van het vaartuig. China oefende in 2014 al met een re-entry-manoeuvre vanaf de maan.

Chang'e 5 landt in de buurt van de berg Mons Rümker, aan de westelijke kant van de maan. Daar liggen relatief jonge maanstenen. Die zijn bijvoorbeeld jonger dan de maanstenen die tijdens de Amerikaanse Apollo-missies werden verzameld. Met de stenen hopen wetenschappers meer te weten te komen over de leeftijd van de maan, en de vorming van vulkanische gebieden. Daaruit kunnen ze meer leren over de geschiedenis van andere hemellichamen in het zonnestelsel.

China heeft de laatste jaren steeds meer interesse in een maanprogramma. In 2012 zette het land als derde land ter wereld een voertuig op de maan. De lander Chang'e en rover Yutu maakten een zachte landing en verzamelden maandenlang informatie over het maanoppervlak. Begin 2019 wist China daarnaast een ruimtevaartuig op de achterkant van de maan te laten landen. China zegt dat al die missies voorbereidingen zijn voor een missie met astronauten, die ergens in de toekomst moet plaatsvinden.