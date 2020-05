China lanceert nieuwe herbruikbare capsule voor vluchten met taikonauten

China heeft voor het eerst een succesvolle ruimtecapsule getest met een reis naar buiten de dampkring. De nieuwe capsule, waarvan de naam nog niet bekend is, is bedoeld voor ruimtereizen naar China's toekomstige ruimtestation.

China werkt al langer aan de nieuwe ruimtecapsule voor reizen met taikonauten, Chinese astronauten. Nu heeft de capsule zijn eerste succesvolle testvlucht voltooid. Het ruimtevaartuig werd eerder deze week gelanceerd aan boord van een Lange Mars 5B-raket, de meest recente en zwaarste raket van het land die daarmee ook zijn eerste succesvolle vlucht maakte.

Het voertuig heeft in de ruimte zeven rondes om de aarde gedraaid. Daarbij behaalde hij op zijn hoogepunt een hoogte van bijna 8000 kilometer. Het vaartuig kwam op vrijdag weer terug op aarde, en landde succesvol in een Chinese woestijn. De landing lijkt vooralsnog succesvol te zijn, schrijft Space News. Het voertuig is rechtop geland, en kwam aan drie parachutes naar beneden. Er waren geen bemanningsleden aan boord.

China bouwt twee versies van de nieuwe module. Er is een capsule van 14 ton, waarmee zes taikonauten naar een lage aardbaan kunnen gaan. Een grotere versie heeft een laadgewicht van 21,6 ton en is bedoeld om vrachten verder de ruimte in te brengen.

De nieuwe module is een opvolger van China's bestaande Shenzhou-capsule. Het land wil met de nieuwe capsule onder andere meer taikonauten de ruimte in brengen, bijvoorbeeld naar zijn toekomstige ruimtestation. Later wil het land ook missies naar de maan uitvoeren.

In tegenstelling tot de Shenzhou-capsule is de nieuwe capsule, die vooralsnog geen naam heeft, gedeeltelijk herbruikbaar. Het voertuig heeft een vervangbaar hitteschild dat voor iedere missie opnieuw wordt geïnstalleerd.

De vlucht van de capsule was slechts een deel van de missie. Die draaide vooral ook om een succesvolle vlucht van de Lange Mars 5B. Die raket kan grote ladingen de ruimte insturen. China wil dat gebruiken om een nieuw, groter ruimtestation te bouwen. Het land had eerder al kleine ruimtestations van een en twee modules, maar Tiangong-3 moet veel groter worden. China heeft eerder al gespeculeerd dat het ruimtestation ook voor internationale astronauten wordt opengesteld. De nieuwe capsule wordt waarschijnlijk vooral gebruikt om astronauten daarheen te sturen.