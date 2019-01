China laat ruimtevaartuig landen op achterkant van de Maan

De Chinese ruimtevaartorganisatie CSNA is erin geslaagd om zijn Chang'e-4-ruimtevaartuig te laten landen op de achterkant van de Maan. Inmiddels heeft de organisatie de eerste foto's van het oppervlak online gezet.

Chang'e-4 is de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd geland op het maanoppervlak, meldt CNSA, China National Space Agency. Het is een opluchting dat het nu wel gelukt is, want de vorige maanlanding vier jaar geleden lukte niet vanwege technische problemen.

De maanlander communiceert met de Aarde via een satelliet die in een baan om de Maan zit. Er is geen directe communicatie mogelijk met de achterzijde van de maan, omdat de Maan daar zelf tussenzit en een line-of-sight onmogelijk maakt.

Het ruimtevaartuig heeft middelen aan boord om onderzoek te doen naar de krater waarin het is geland, met de naam Aitken. Het is de eerste keer dat er een ruimtevaartuig succesvol zacht is geland aan de andere kant van de maan.