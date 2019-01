LG voorziet 2019-modellen oled-tv's van hdmi 2.1 en komt met 8k-model van 88"

LG voorziet zijn oled-tv's van 2019 van een hdmi 2.1-aansluiting. Daarmee krijgen de tv's ondersteuning voor framerates tot 120fps en variabele refresh rate, een variant van FreeSync. LG gaat ook een 8k-model uitbrengen in een nieuwe Z9-serie.

Voorafgaand aan de CES-elektronicabeurs maakt LG in in een persbericht een aantal eigenschappen van de nieuwe oled-tv's bekend. De fabrikant noemt nog niet alle typenummers en maten, maar meldt dat er modellen komen in de series Z9, W9, E9 en C9. Het zijn daarmee de opvolgers van de huidige 8-serie, die er ook in W-, E-, en C-varianten is.

Nieuw is de Z-serie, waarin LG zijn eerste 8k-oled-tv gaat aanbieden. Het gaat om een 88"-model, vermoedelijk de productieversie van de prototypes op dat formaat die LG eerder al toonde op beurzen. De tv's in de andere series zijn waarschijnlijk 4k-modellen met formaten van 77", 65" en 55". LG lijkt de Z9-tv voorzien van een soort ingebouwd tv-meubel, blijkt uit productafbeeldingen. De andere modellen zijn wat uiterlijk betreft vergelijkbaar met hun voorgangers.

Alle nieuwe oled-tv's krijgen een hdmi 2.1-aansluiting en ook sommige nieuwe lcd's krijgen die, maar welke dat zijn, zegt LG nog niet. De oled-panelen van LG uit 2018 kunnen al 120fps-beelden weergeven, maar alleen vanaf interne bronnen, omdat hdmi 2.0 dergelijke framerates in combinatie met een 4k-resolutie niet aankan. De nieuwe hdmi 2.1-standaard, die nu voor het eerst in de praktijk wordt ingezet, levert daar wel genoeg bandbreedte voor.

De hdmi 2.1-standaard voegt ook andere functionaliteit toe, zoals vrr ofwel variable refresh rate. Dat is een techniek zoals FreeSync, die zorgt voor vloeiende weergave van games. LG claimt dat de nieuwe tv's ook een automatic low latency mode hebben, die stotteringen en tearing tegen moet gaan.

LG voorziet de oled-tv's die in 2019 uitkomen van een nieuwe α9 Gen 2-beeldprocessor. Net als de 2018-modellen hebben ze ondersteuning voor Google Assistant, nieuw dit jaar is de toevoeging van Amazon Alexa.

Vanaf wanneer de 2019-versies van de LG-oled-tv's te koop zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. De fabrikant zal meer details geven op de CES-beurs, die volgende week van start gaat in Las Vegas.