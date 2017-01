Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 23:14, 4 reacties • Feedback

HDMI Forum heeft een upgrade voor de hdmi 2-standaard aangekondigd. Hdmi 2.1 krijgt ondersteuning voor 8k-weergave op 60Hz en 4k-beelden op 120Hz. Daarnaast is er ondersteuning voor dynamische hdr en komt er een nieuwe kabel voor snelle datadoorvoer.

HDMI Forum heeft de ondersteuning voor hogere resoluties en verversingssnelheden woensdag tijdens de CES aangekondigd. Naast 8k60- en 4k120-weergave krijgt de standaard ondersteuning voor dynamische hdr. De organisatie legt uit dat hierbij de hdr-metadata voor scenes afzonderlijk of zelfs frame-by-frame gespecificeerd kan worden, wat de hdr-weergave ten goede zou komen.

Om de hogere bandbreedte van de nieuwe mogelijkheden te faciliteren, komt er een nieuwe 48G-kabel. Deze is backwards compatibel maar levert bij hdmi 2.1 een bandbreedte van 48Gbit/s, waar het maximum van hdmi 2.0 op 18Gbit/s ligt. De kabel maakt gebruik van de standaard A-, C- en D-connectors en ondersteunt het ethernet-kanaal.

Opvallend is verder de aanwezigheid van Game Mode Variable Refresh Rate. Hdmi krijgt hiermee ondersteuning voor dynamische verversingssnelheid, die ervoor zorgt dat het beeldscherm en de videokaart of apu compleet synchroon werken, zodat tearing en stotteren worden voorkomen. Voorheen was dit voorbehouden aan displayport, al demonstreerde AMD al FreeSync-over-hdmi.

De standaard wordt in het tweede kwartaal van 2017 gepubliceerd.