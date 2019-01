Tv-fabrikanten vormen organisatie om ecosysteem voor 8k-tv's te ondersteunen

Paneelfabrikant AU Optronics en verschillende televisiefabrikanten hebben de 8K Association opgericht. Dit is een een non-profitorganisatie die bedoeld is om 8k-content te promoten, de minimale eisen voor de 8k-tv's vast te stellen en een logo-programma te introduceren.

Het startschot voor de oprichting van de 8K Association werd gegeven op de CES-beurs in Las Vegas. De oprichters van de organisatie zijn AU Optronics, Panasonic, Hisense, TCL en Samsung. Ook paneelfabrikant Samsung Display zit volgens de organisatie in een proces om zich bij de associatie te voegen. De fabrikanten hebben onlangs een memorandum van overeenstemming getekend, waarmee de 8K Association is opgericht. In de lijst met deelnemende bedrijven missen een paar grote namen, zoals LG, LG Display en Sony. Ook ontbreken er vooralsnog contentmakers zoals Netflix of Amazon.

Het doel van de organisatie is het ondersteunen van het ecosysteem voor 8k-tv's. Zo is het de bedoeling om 8k-tv's en 8k-content voor consumenten en professionals te promoten en hen voor te lichten over het 8k-ecosysteem. Verder is het de bedoeling dat er aan 8k-content wordt gewerkt en dat serviceproviders worden aangemoedigd om 8k-content te gaan ontwikkelen. Ook moeten er technische eisen worden ontwikkeld voor de 8k-inputsignalen, evenals 8k-televisiecategorieŽn en minimale specificaties voor de beeldkwaliteit. Het is vooralsnog niet bekend welke specificaties onderdeel worden van het logo-programma voor 8k-tv's.

De website FlatpanelsdHD meldt dat Chris Chinnock, de directeur van de 8K Association, tijdens een persconferentie zei dat er nogal wat uitdagingen zijn en dat het wellicht langer duurt om 8k-tv's aan de man te brengen dan 4k-tv's. Dat heeft volgens hem onder meer te maken met het feit dat er grote tv's nodig zijn om van 8k te profiteren. Ook tonen distributeurs zich nog twijfelachtig en is er nog weinig content. Alleen in Japan is er nu relatief gezien een redelijke hoeveelheid aan 8k-content; de Japanse publieke omroep heeft in december vorig jaar een zender opgestart die uitsluitend beeldmateriaal in 8k uitzendt.

In het kader van de CES-beurs hebben meerdere fabrikanten 8k-tv's geÔntroduceerd. Zo toonde LG 8k-oled-tv's met verschillende beeldformaten en Sony toonde een 8k-tv met een beelddiagonaal van 98". Samsung heeft vorig jaar al 8k-tv's uitgebracht voor consumenten en maakte onlangs bekend daar een 98"-model aan toe te voegen.