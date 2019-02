Op televisiegebied begon dit jaar erg goed; op CES kondigde LG namelijk de allereerste oprolbare televisie aan. Deze zeer innovatieve tv biedt naast een oprolbaar scherm, zoals we van oled-televisies gewend zijn, een zeer goede beeldkwaliteit en een prima geluid. Toch heeft deze televisie op het gebied van hdr-weergave een belangrijk nadeel, waar tot nu toe eigenlijk alle hdr-televisies last van hebben; niet alle belangrijke hdr-formaten kunnen weergegeven worden. Gelukkig onthulde Panasonic een paar dagen later al het nieuwe 2019 topmodel, de GZW2004, die wel alle belangrijke hdr-formaten kan weergeven.

De onthulling van de vier nieuwe oled-televisies voor 2019

Afgelopen maandag, op een eigen evenement in Frankfurt, waren we bij de onthulling van de rest van de nieuwe modellen voor 2019. Naast het topmodel wat op bovenstaande foto is aangeduid als GZ2000, maar wat bij ons als GZW2004 verkocht zal worden, komen er nog drie nieuwe oled-tv's. Hiermee komt het totaal dus op vier; een record voor Panasonic. Al deze televisie's zullen naast hlg en hdr10, wat zo'n beetje alle hdr-televisies kunnen weergeven, ook hdr10+ en Dolby Vision ondersteunen.

Helaas voor de consument is er een hdr-formaat-oorlog aan de gang tussen de twee hdr-formaten die dynamische metadata ondersteunen. Tot nu toe waren er geen televisie's die zowel hdr10+ als Dolby Vision ondersteunen, waardoor je gedwongen werd om partij te kiezen in deze oorlog. Panasonic maakt de keuze voor consumenten nu dus makkelijker door alles te ondersteunen zodat je niet het risico loopt dat je bepaalde hdr-content niet kan afspelen. Daarnaast kunnen de Panasonics nu ook het nieuwe hdr-fotoformaat hlg-photo weergeven.

Het eten op de foto ziet er lekkerder uit in HLG Photo-modus

GZW954

Het oled-instapmodel, wat op de foto bovenaan is aangeduid met GZ950, zal bij ons worden verkocht onder de naam GZW954. Vanaf juni zal deze tv beschikbaar zijn in de beeldmaten 55 en 65 inch. Hij kan Dolby Atmos-geluid weergeven, maar beschikt over een gewoon audiosysteem met twee kanalen. De luidsprekers zijn onderin de behuizing aangebracht en zijn naar beneden gericht. Alle nieuwe oled-tv's kunnen samenwerken met de spraakassistenten van Google en Amazon.

GZW1004

Qua modelnummer is de GZW1004 boven het instapmodel geplaatst, maar veel prijsverschil zal er niet zijn want het betreft hier precies dezelfde televisie. Alleen het design van de voet is anders; in plaats van een centrale smalle verbinding tussen de grondplaat en de tv is er aan de achterkant van de voet een breed stuk metaal aangebracht. Hierdoor lijkt de tv, van de voorkant bezien, boven de voet te 'zweven'. Ook de GZW1004 zal vanaf juni verkrijgbaar zijn in een 55" en 65"-versie.

GZT1506

Boven de instapmodellen is de GZT1506 geplaatst, welke uitkomt in 55 en 65 inch. Deze tv heeft een wat afwijkende naam meegekregen. De verklaring hiervoor zit in het feit dat we in Nederland eigenlijk modellen voor de Duitse markt hebben en dat de GZT1506 bij onze oosterburen bedoeld is voor een ander retail-kanaal. De modelnamen hebben overigens in België een 0 in plaats van een 4 of 6 aan het einde en dit model heet in Vlaanderen dus GZT1500. Dit model is uitgerust met een soundbar onder het scherm. Door de naar voren gerichte luidsprekers is het stereobeeld mooier en zijn stemmen duidelijker te verstaan.

GZW2004

Het topmodel van Panasonic is de GZW2004 en deze hebben we zoals gezegd al op de CES kunnen bekijken en beluisteren, maar in Frankfurt zijn we nog wat meer te weten gekomen over deze tv. Zo hebben we het Dolby Atmos-luidsprekersysteem, wat voorzien is van twee omhoog gerichte luidsprekers, nu ook kunnen beluisteren in combinatie met een losse subwoofer. Je kunt namelijk de 3,5mm-koptelefoonaansluiting gebruiken als een line level-subwooferuitgang door in het menu een instelling aan te passen. Panasonic maakt zelf geen subwoofers en dus kun je een willekeurige actieve subwoofer aansluiten en daarmee de basweergave net zo goed maken als je wil. Het geheel klinkt natuurlijk niet zo goed als een av-receiver met losse speakers, maar voor een tv zonder zichtbare luidsprekers klinkt het behoorlijk indrukwekkend.

Panasonic vertelde ook iets meer over de verhoogde helderheid van het oled-paneel van de GZW2004. Het paneel wordt, net als bij alle andere oled-tv's, ingekocht bij LG Display, maar door het scherm beter te koelen kan het wat harder worden aangestuurd. Door de betere koeling wordt het scherm niet warmer dan bij andere oledtelevisies waardoor er volgens Panasonic geen grotere slijtage van het paneel optreedt. Men wilde niets vertellen over de werking van het koelsysteem, maar veel meer dan een warmte geleidende plaat achter het scherm, van bijvoorbeeld aluminium, zal het volgens ons niet zijn.

Colour grading demonstratie met colourist Dado Valentic

Er is officieel niets meegedeeld over de maximale helderheid van deze tv, maar volgens colour grading artist Dado Valentic, die tijdens de bijeenkomst demonstreerde hoe hdr-grading werkt in DaVinci Resolve, haalt de GZW2004 1000cd/m². Hiermee zijn de beeldprestaties ruwweg vergelijkbaar met Sony's BVM-X300 professionele mastering-monitor die tijdens de colourgradingdemonstratie naast de GZW2004 stond opgesteld. Uiteraard presteert deze meer dan dertigduizend euro kostende referentiemonitor nog net wat beter, maar bij verreweg de meeste beelden waren de verschillen inderdaad niet groot.

Het is nog even afwachten welke maximale helderheid de oledtelevisies van de andere merken halen, maar als de GZW2004 inderdaad de hoogste maximale helderheid haalt, zou deze tv wel eens de ultieme tv voor liefhebbers van (hdr-)films en series kunnen zijn. Mensen die veel gamen kunnen wellicht beter bij een ander merk terecht want de 2019-modellen van Panasonic moeten het doen zonder hdmi 2.1. Dat beteken1 dus geen 120fps weergave en ook vertelde het Japanse merk niets over variabele frame rates. Op de oled-tv die echt alles kan moeten we waarschijnlijk nog een jaartje wachten. De GZW2004 komt in juli in de winkels te staan in de maten 55 en 65 inch. Er zijn nog geen prijzen bekend gemaakt.