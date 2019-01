Panasonic kondigt oled-tv met 4k en HLG Photo aan in 65" en 55"

Panasonic heeft op de CES-beurs zijn nieuwe GZW2004 oledtelevisie gepresenteerd in 65" en 55". Het is volgens de fabrikant de eerste oled-tv met ondersteuning voor hdr10+, Dolby Vision en hlg photo.

Hlg photo, ook bekend als high dynamic range still photo, is een nieuwe indeling voor stilstaand beeld in de hdr-wereld. Twee nieuwe fullframecamera’s van Panasonic, de Lumix S1 en S1R, krijgen binnenkort ook beschikking over een hlg photo-modus. Door de multi-hdr-ondersteuning is de GZW2004 ook compatibel met hlg oftewel hybrid log-gamma, een hdr-standaard die naar verwachting massaal zal worden omarmd door tv-omroepen. Daarnaast is de GZW2004 een van de eerste televisies met ingebouwde, omhoog gerichte luidsprekers die Dolby Atmos kunnen leveren. De luidsprekers zijn getuned door Technics met JENO Engine-technologie.

Het hdr-oledscherm wordt aangestuurd door de HCX PRO Intelligent-processor. Deze analyseert snel de kleur, het contrast en de helderheid van 4k-videocontent, optimaliseert deze en biedt volgens Panasonic meer controle over het scherm. Een nog snellere dynamische look up table selecteert en toont de correcte kleur voor elk afzonderlijk helderheidsniveau, zo stelt Panasonic.

De fabrikant gaat er verder prat op dat het Professional Edition-oledscherm van de GZW2004 volledig getuned is door Hollywood-kleurenspecialist Stefan Sonnenfeld, oprichter en ceo van Company 3. Hij paste zijn vaardigheden in de voorbije tien jaar onder meer toe op films als Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300, Wonder Woman en Man of Steel. Op verzoek van professionele gebruikers in Hollywood heeft Panasonic het bereik uitgebreid en de interval tussen de kalibratiestappen in het donkerste deel van de rgb- en gammaschaal verkleind. De GZW2004 is ook een van de eerste televisies die CalMAN PatternGen-testpatronen ondersteunt, samen met de AutoCal-functionaliteit. Ook de kalibratie-instellingen van de Imaging Science Foundation worden ondersteund.

Met My Home Screen 4.0 krijgt de kijker meer mogelijkheden om de interface van de televisie aan te passen. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld zelf de meest bekeken zenders aan het thuisscherm toevoegen. De GZW2004 werkt ook met de Google Assistent en Amazon Alexa, waardoor gebruikers spraakgestuurd enkele belangrijke tv-functies kunnen bedienen. Prijzen van de nieuwe televisies zijn nog niet bekendgemaakt. In BelgiŽ heet het toestel overigens niet GZW2004, maar GZ2000.