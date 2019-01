Sony kondigt 98"-tv met 8k en oled-tv met Imax Enhanced aan

Sony heeft tijdens de CES zijn nieuwe tv-line-up in de Bravia-serie aangekondigd. Het bedrijf komt onder andere met de ZG9-lcd's met 8k-resolutie en de AG9-tv's met oledpanelen en 4k-resolutie. Beide hebben een Imax Enhanced-certificering.

Sony schaart de beide nieuwe tv's onder de Masters-series, waarmee het probeert de beeldkwaliteit te bieden zoals de makers van films en series die bedoeld hebben. Daarvoor moet onder andere de Imax Enhanced-certificering zorgen. Imax kondigde dit certificeringsprogramma vorig jaar aan. Apparaten komen in aanmerking als ze 4k-hdr-weergave van Imax Enhanced-video correct weergeven, volgens Imax. Bij deze video's heeft Imax postproductietechnieken toegepast die voor een getrouwer beeld zouden zorgen. Volgens Sony komt nog dit jaar een streamingdienst van Rakuten in de Benelux beschikbaar, met Imax Enhanced-video's waaronder Sony's eigen film Venom.

De nieuwe Sony Bravia's ondersteunen daarnaast Netflix Calibrated Mode, een optie om automatisch de kleuren en het dynamisch contrast aan te passen voor Netflix-weergave. Enkele tv's van vorig jaar hadden deze modus ook al. De ZG9 en de AG9 bevatten de Picture Processor X1 Ultimate-soc en draaien Android TV, met de Google Assistent voor stembediening via ge´ntegreerde microfoons.

De ZG9-serie bestaat uit 85"- en 98"-modellen met full array local dimming-backlight voor hdr. Het zijn Sony's eerste 8k hdr-tv's. De soc van de tv maakt opschalen van video's naar de 8k-resolutie mogelijk. De processor werkt in combinatie met de 8K X-Reality PRO-beeldengine aan het opschalen, waarbij het gebruik kan maken van een 8k-beeldendatabank. Veel details hierover geeft Sony nog niet. De ZG9 heeft twee speakers in de bovenkant van de schermrand en twee in de onderkant. Ondersteuning voor Dolby Atmos is er standaard niet, maar deze komt op een later moment via een software-update.

Sony Bravia ZG9

Het AG9-aanbod van 4k-tv's met oledscherm komt beschikbaar in 55"-, 65"- en 77"-modellen. De processor biedt bij dit model opschalen van sd- en hd-video's naar 4k hdr-weergave. De tv beschikt over een nieuwe generatie van het Acoustic Surface-audiosysteem, dat het volledige scherm van de tv laat trillen om geluidsgolven voort te brengen. De tv ondersteunt het hdr-formaat Dolby Vision en Dolby Atmos.

Sony Bravia AG9

Naast de ZG9 en AG9 maken ook de AG8, XG95/XG90 en XG85 deel uit van Sony's nieuwe Bravia-lijn. Bij de AG8 gaat het om oled-tv's van 55" en 65" met 4k en hdr, de XG95-modellen zijn 55"-, 65"-, 75"- en 85"-lcd's met 4k, hdr en full-array led-backlight en de XG85-lcd-tv's bieden 4k en hdr met schermformaten van 55". 65, 75" en 85". De prijzen en beschikbaarheid maakt Sony later bekend.

Sony Bravia AG8

Sony Bravia X85