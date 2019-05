Sony brengt 8k-tv's van 85" en 98" in juni uit voor 17.000 en 80.000 euro

Sony brengt zijn 8k-tv's in de Bravia Master Series in juni uit. Het 98"-model kost 80.000 euro en komt in de tweede week beschikbaar; de 85"-versie verschijnt in de eerste week voor 17.000 euro. Sony kondigde de tv's begin dit jaar aan.

De ZG9-tv's van Sony zijn lcd-modellen met een 8k-resolutie en hdr-ondersteuning. Sony plaatst ze in zijn Master Series en dat zou betekenen dat de tv's geschikt zijn voor makers van films en series. De tv's hebben Imax Enhanced-certificering; wat inhoudt dat ze 4k-hdr-weergave van Imax Enhanced-video's correct weergeven. Ook hebben de tv's een Netflix Calibrated Mode, die het beeld moet optimaliseren voor weergave van de streamingdienst.

In de ZG9-tv's zit Sony's Picture Processor X1 Ultimate en het besturingssysteem is Android TV. Er is ondersteuning voor stembediening met Google Assitent via ingebouwde microfoons. Beide tv's hebben een full array local dimming-backlight, maar het exacte aantal zones daarvan is niet bekend. De ZG9-modellen zijn de eerste 8k-tv's van Sony. De fabrikant maakt alleen 85"- en 98"-modellen met die resolutie.

Sony presenteerde de ZG9-tv's tijdens de CES-beurs in januari. Tweakers maakte toen een preview. Destijds was nog niet bekend wanneer de tv's uit zouden komen en wat ze zouden kosten. Sony heeft die details maandag bekendgemaakt.

De 8k-tv's van Sony zijn duurder dan die van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een 85"-model dat te koop is voor 12.000 euro. Ook verkoopt Samsung kleinere uitvoeringen, zoals een 65"-versie vanaf 3000 euro. Een 98"-8k-tv heeft Samsung niet.