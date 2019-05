Zotac voorziet compacte Zbox-workstations van Xeon-cpu's en Quadro-videokaarten

Zotac heeft twee nieuwe Zbox-workstations met Intel Xeon-cpu's en Nvidia Quadro-videokaarten aangekondigd. De kleine barebones hebben onder ondersteuning voor Intel Optane Memory. Het zijn de eerste Zbox-systemen van Zotac met een Intel Xeon.

Zotac publiceerde maandag de aankondiging van zijn nieuwe Zbox-workstations in de Q-serie. Bij de Zbox QX3P3000 en QX3P5000 zit het verschil in de grafische kaart waarmee Zotac ze uitrust. De P3000 beschikt over, zoals de naam al doet vermoeden, een mobiele Quadro P3000 en in de P5000 zit een Quadro P5000.

Verder hebben de compacte systemen een Intel Xeon E-2136-processor, twee ddr4-sleuven voor een maximale ram-geheugencapaciteit van 64GB en zes usb-poorten waarvan een een type-c-poort is. De gebruiker moet zelf opslagruimte aan het systeem toevoegen, daarvoor heeft Zotac een m2-ssd-slot gereserveerd, evenals een m2-sleuf voor Intel Optane Memory. Ook zijn gigabitethernet en een 'Killer'-controller voor 2,5Gbit/s-ethernet aanwezig.

De afmetingen van de barebones zijn 225mm in de breedte, 128mm in de hoogte en 203mm in de lengte. Vanwege de geringe afmetingen heeft Zotac gekozen voor het gebruik van de mobiele grafische kaarten in Nvidia's Quadro-lijn voor workstations. Wanneer de compacte workstations uitkomen en hoeveel ze moeten gaan kosten is nog niet bekend.