Google gebruikt op 14nm-gemaakte Vega-gpu voor gamestreamingdienst Stadia

Google gebruikt in de datacenters voor zijn komende gamestreamingdienst AMD Vega-gpu's die op 14nm zijn gemaakt. AMD maakt al gpu's op 7nm, maar daarover heeft Google dus nog niet de beschikking.

Dat Google 14nm-gpu's gebruikt blijkt uit documentatie die Khronos online heeft gezet. Dat bedrijf is de beheerder van de Vulkan-api waar alle Stadia-games gebruik van zullen maken. Khronos meldt dat het Google Games Platform Gen 1 gebruikmaakt van AMD GCN 1.5. Daarmee gaat het dus om gpu's op basis van versie 1.5 van de Graphics Core Next-architectuur. Videokaarten als de Radeon RX Vega 56 en Vega 64 zijn gebaseerd op GCN 1.5. De nieuwere Radeon VII met 7nm-gpu is geschaard onder GCN-versie 1.5.1.

Toen Google de eerste informatie over Stadia bekendmaakte, werd al duidelijk dat er AMD-gpu's met 56 compute units in de servers voor de gamestreamingdienst zouden komen. Ook zei Google dat de videokaarten voorzien zijn van hbm2, waardoor de link met de RX Vega-kaarten duidelijk werd. Het was echter niet duidelijk of het ging om een nieuwe gpu gemaakt op 7nm of een oudere variant op 14nm. Welke cpu's er gebruikt worden zegt Google ook niet, maar afgaande op de bekendgemaakte specificaties is op te maken dat het om Intel Xeons gaat.

Op welke schaal Google zijn eerste versie van Stadia met de 14nm-gpu's op touw zet is nog niet bekend. Google zou in de toekomst over kunnen stappen naar of uit kunnen breiden met nieuwe gpu's die op het zuinigere 7nm-procedé zijn gemaakt. Google kondigde Stadia in maart aan en zei toen dat de dienst dit jaar beschikbaar komt in de Verenigde Staten en de meeste Europese landen. In de zomer geeft Google meer informatie.