NXP staakt deels zijn chipleveringen aan Huawei

Het Eindhovens chipbedrijf NXP gaat een deel van zijn aanbod niet meer leveren aan Huawei als gevolg van het handelsverbod dat de VS heeft ingesteld tegen de Chinese fabrikant. Niet duidelijk is welke producten NXP niet meer levert.

NXP staakt de levering van 'producten die vallen onder de sanctiemaatregelen van de VS tegen Huawei', schrijft RTL Z op basis van uitlatingen van de woordvoerder van NXP. Een deel van zijn productaanbod valt niet onder de sancties en dat blijft NXP gewoon leveren. De woordvoerder wil niet kwijt welke producten het bedrijf niet meer aan het Chinese techbedrijf verstrekt.

NXP maakt onder andere chips voor auto's, chips voor smartcards en nfc-chips. Vorige week vaardigde de Amerikaanse president Trump een executive order uit dat Amerikaanse techbedrijven verbiedt handel te drijven met Huawei wat betreft de verkoop of levering van informatie- of communicatietechnologie die de nationale veiligheid van de VS in gevaar kan brengen.

Onder andere Intel, Qualcomm, Broadcom en Xilinx zouden zich aan het verbod houden. NXP heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, maar het bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld, waaronder de VS. Zo maakt het bedrijf chips in fabs in Arizona en Texas.