Gerucht: AMD voert overnamegesprekken met fpga-fabrikant Xilinx

AMD is volgens The Wall Street Journal in vergevorderde gesprekken met Xilinx voor een overname. Dat Amerikaanse bedrijf is marktleider op het gebied van fpga's, een markt waarin AMD nog niet actief is. Het overnamebedrag zou mogelijk meer dan 30 miljard dollar zijn.

De deal zou volgende week al beklonken kunnen worden, schrijft Wall Street Journal. De krant baseert zich op anonieme bronnen die bekend zijn met de overnamegesprekken. De gesprekken tussen AMD en Xilinx zouden recent hervat zijn, nadat ze eerder vastliepen. AMD en Xilinx hebben niet gereageerd op de berichtgeving.

Xilinx is in 1984 opgericht en bracht als eerste een field-programmable gate array op de markt. Fpga's zijn programmeerbare chips, die onder andere in datacenters, bij communicatienetwerken en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen worden gebruikt.

In het afgelopen financiële boekjaar had Xilinx een omzet van 3,16 miljard dollar. Het bedrijf is de grootste leverancier van fgpa's wereldwijd. Volgens cijfers van Gartner had Xilinx in 2019 een marktaandeel van 51,1 procent, gevolgd door Intel met 35,8 procent. Intel stapte vijf jaar geleden in de markt voor fgpa's, door Altera over te nemen voor 16,7 miljard dollar.

Als de overname van Xilinx doorgaat, zal het de grootste overname van AMD ooit zijn. Tot nu toe is dat de overname van ATi Technologies, waar in 2006 een bedrag van 5,4 miljard dollar voor werd neergelegd.

Tweakers publiceerde in september een achtergrondartikel over fpga's.