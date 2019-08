Xilinx brengt volgend jaar fpga met 35 miljard transistors uit

Xilinx heeft de UltraScale+ VU19P aangekondigd, een op 16nm geproduceerde fpga die is opgebouwd uit 35 miljard transistors. De omvangrijke chip is bedoeld voor emulatie en het testen van prototypes.

De Virtex UltraScale+ VU19P van Xilinx heeft negen miljoen system logic cells, de bouwstenen van een fpga, aan boord. Daarnaast is 1,5 terabit per seconde aan ddr4-geheugenbandbreedte en via 80 GTH-transceivers is 4,5Tbit/s aan bandbreedte beschikbaar, en de chip beschikt over 2072 configureerbare i/o's. Volgens de fabrikant is de chip 1,6 groter dan zijn Virtex UltraScale 440, die het bedrijf op 20nm produceert en waarmee het tot nu toe als 'grootste fpga' adverteerde. Niet bekend is wat de omvang van de chip is.

Ter vergelijking: de op 12nm geproduceerde Volta GV100-gpu van Nvidia's Titan V heeft 21,1 miljard transistors op een oppervlakte van 815mm². Afgelopen week demonstreerde het bedrijf Cerebras een chip voor deep learning met een oppervlakte van 46.225mm² die is opgebouwd uit 1,2 biljoen transistors, maar dat is een groot meshnetwerk van relatief eenvoudige cores.

Met de programmeerbare VU19P-chip kunnen hardwarefabrikanten hun ontwerpen voor chips en socs testen voordat deze in productie gaan. Voor deze emulatie- en prototype-toepassingen willen fabrikanten volgens Xilinx een zo hoog mogelijke geheugenbandbreedte en veel i/o's. De fabrikant levert de chip vanaf de herfst van 2020 samen met debugtools en een ontwikkelplatform om chiptechnologie te ontwerpen en valideren.

Xilinx is volgens Gartner marktleider op de markt voor fpga's, met een aandeel van iets meer dan 50 procent. Intel, dat hiervoor in 2015 Altera overnam, en Microchip, hebben marktaandelen van respectievelijk 36 en 6,6 procent. EnterpriseAI publiceert de marktcijfers.