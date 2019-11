Cerebras onthult CS-1-computer met enorme chip die 400.000 cores bevat

Cerebras kondigt de CS-1 aan, een computer die is voorzien van zijn eerder gepresenteerde Wafer Scale Engine. Dat is een chip van 21,5x21,5cm die 400.000 cores en 18GB sram bevat. Het systeem is bedoeld voor berekeningen voor kunstmatige intelligentie.

Wafer Scale Engine naast Nvidia-gpu

De Cerebras CS-1 is 445x1005mm groot en weegt 254kg. Het systeem kan in een serverkast geplaatst worden en neemt dan net zoveel plek in als vijftien rack units. In de CS-1 zit de Wafer Scale Engine, die Cerebras in augustus aankondigde. Het is een chip die is opgebouwd uit 1,2 biljoen transistors en praktisch een hele wafer in beslag neemt.

In de CS-1-computer zit één Wafer Scale Engine. Het systeem heeft maximaal 20kW aan stroom nodig en is voorzien van twaalf 4000W-voedingen. Daarvan is de helft actief, de andere zes zijn aanwezig als back-up. Ook de koeling is hot swappable uitgevoerd. Het systeem heeft intern vloeistofkoeling in een closed loop en de pomp is redundant uitgevoerd. Er zijn vier ventilators aanwezig, waarvan er een redundant is. Het systeem heeft twaalf 100Gbit-ethernetpoorten.

De Wafer Scale Engine in de CS-1 bevat in totaal 400.000 cores en 18GB sram. Het geheel heeft een geheugenbandbreedte van 9,6PB/s en de bandbreedte tussen de cores is 100Pbit/s. De grote chip is opgedeeld in 84 tegels, in een raster van 7 bij 12. Iedere tegel bevat 4800 cores en iedere core is voorzien van 48 kilobyte sram.

TSMC maakt de gigantische chip op zijn 16nm-procedé. Omdat de chip vrijwel de hele wafer in beslag neemt, treden er onherroepelijk foutjes op waardoor sommige cores defect raken. De chip is zo ontworpen dat de werking van niet-functionele cores opgevangen kan worden door de omliggende cores.

De Sparse Linear Algebra Cores op de chip zijn speciaal ontworpen voor ai-berekeningen en het systeem werkt met standaard machinelearningframeworks zoals TensorFlow en PyTorch. Volgens Cerebras kan een CS-1-systeem een opstelling van 'tientallen' serverracks met gpu's vervangen. Wat het CS-1-systeem kost, is niet bekendgemaakt.