Cerebras presenteert op 7nm gemaakte Wafer Scale-chip met 850.000 cores

Cerebras heeft de tweede versie van zijn Wafer Scale Engine gepresenteerd. Het gaat om een chip die een volledige 7nm-wafer van TSMC in beslag neemt. De chip heeft 2,6 biljoen transistors en 850.000 eenvoudige cores voor AI-berekeningen.

Net als bij de eerste Wafer Scale Engine, die op 16nm werd gemaakt, is iedere core voorzien van 18KB aan sram. Daarmee bevat de nieuwe chip in totaal 40GB aan sram. De geheugenbandbreedte en interconnectbandbreedte is door het toegenomen aantal cores ook veel hoger.

Omdat de yields van TSMC's 7nm-procedé zo goed zijn, gaat Cerebras uit van een yield van 100 procent, schrijft AnandTech. De chip is zo ontworpen dat de werking van eventuele niet-functionele cores opgevangen kan worden door de omliggende cores.

Cerebras kondigde vorig jaar al aan met een opvolger van zijn Wafer Scale Engine te komen, maar toen waren nog niet alle details bekend. De eerste versie werd in 2019 gepresenteerd en werd op 16nm gemaakt. Daarbij pasten 400.000 cores op hetzelfde chipoppervlak.

De eerste versie is volgens de makers bij diverse supercomputerlabs ingezet en vanuit diezelfde hoek is er interesse in het nieuwe model. Cerebras maakt ook een volledig systeem waar de chip in zit. Voor de nieuwe chip is dat de CS-2-computer, met twaalf 100Gbit/s-ethernetaansluitingen. Dat systeem is in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar en kost 'meerdere miljoen dollars'. Bij de eerste versie werd een prijs van 2 tot 3 miljoen dollar genoemd.