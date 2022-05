VDL Nedcar legde productie vorige week stil wegens chiptekorten

Autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born heeft de productie op donderdag stilgelegd vanwege de chiptekorten. Maandag gaat de fabriek weer open en de achterstand moet later in het jaar ingehaald worden. Het bedrijf houdt rekening met meer stops in de toekomst.

Het onderdeel dat opgeraakt was, is een 'elektronisch component', aldus woordvoering van VDL Nedcar tegen de NRC. Door het tekort zaten op donderdag en vrijdag drieduizend medewerkers thuis. Het onderdeel is klaarblijkelijk zodanig belangrijk dat de hele productie erdoor stopt. De fabriek maakt BMW's en Mini's.

De chiptekorten zijn deels te wijten aan het coronavirus. Door de lockdowns wereldwijd nam de vraag naar chips voor consoles, computers en servers enorm toe. Door de onzekerheid wat betreft leveringen van chips, gaan onder andere automakers chips ook hamsteren, wat de tekorten verergert.

Daarnaast kampen chipfabrikanten met andere problematiek: de koudegolf in Texas zorgde voor stroomstoringen bij fabrieken van NXP en Samsung. De Renesas-fabriek in Japan werd getroffen door een aardbeving en daarna een brand. De grootste chipmaker, TSMC, heeft last van de aanhoudende droogte in Taiwan. Daardoor heeft het minder water tot zijn beschikking om wafers schoon te maken.