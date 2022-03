Limburg: EV-fabrikant Rivian is in gesprek met VDL voor productie in Nederland

De provincie Limburg bevestigt dat er gesprekken lopen tussen VDL en de Amerikaanse elektrische-autofabrikant Rivian om in de VDL-fabriek in Born auto's te bouwen. Het kunnen uitbreiden van deze fabriek is hierbij wel een 'cruciale randvoorwaarde'.

VDL Nedcar heeft de medewerkers inmiddels geïnformeerd over deze gesprekken, blijkt uit een brief van Stephan Satijn, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg. Details over deze gesprekken zijn er niet, maar het gaat wel om de productie van elektrische auto's in de fabriek in Born. Satijn zegt namelijk dat het kunnen uitbreiden van die fabriek een 'cruciale randvoorwaarde' is.

VDL wil zijn fabriek in Born namelijk kunnen uitbreiden, om zo meer auto's te kunnen fabriceren. Daarbij zou VDL ook eenvoudiger voor meerdere klanten tegelijk auto's kunnen maken. Hiervoor moet echter een bos in de buurt van de fabriek worden gekapt, iets waar stichting De Groene Sporenwolf tegen is. Op 13 januari wordt een rechtszaak, die door deze stichting is aangespannen, behandeld meldt De Limburger.

De krant zegt ook van een woordvoerder van VDL te hebben gehoord dat er een serviceovereenkomst is getekend met Rivian. Onder deze overeenkomst gaat VDL Nedcar Rivian helpen met de productieactiviteiten in de VS en het versnellen van de productie voor de Europese markt. VDL denkt in het eerste kwartaal van volgend jaar meer informatie over die Europese markt te kunnen geven, 'zo ook over de impact daarvan op VDL Nedcar'.

Rivian is een Amerikaanse fabrikant en werkt nu aan drie EV's, namelijk een pick-uptruck, een suv en een bestelbus voor Amazon. Die eerste twee hebben een EPA-actieradius van iets meer dan vijfhonderd kilometer. Eind vorige maand zei het ministerie van Economische Zaken dat er met Rivian gesprekken worden gevoerd voor de bouw van een mogelijke fabriek in Nederland. Vanaf 2022 wil de fabrikant in Europa EV's leveren. Naast Nederland, worden ook fabrieken in Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk overwogen.

In Born worden nu nog Mini's en BMW's gefabriceerd, maar eind 2023 wil BMW hiermee stoppen. Daarom is dit bedrijf op zoek naar nieuwe klanten. Eerder zou de elektrische-autofabrikant Canoo auto's willen bouwen in VDL's fabriek. Begin deze maand maakte het Amerikaanse bedrijf echter bekend dit toch niet meer te willen, schrijft Autoweek.