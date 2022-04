Productie VDL Groep is getroffen door een ict-aanval

Het Eindhovense consortium VDL Groep is getroffen door een aanval waardoor de productie van meerdere bedrijven niet of slechts gedeeltelijk voortgang kan vinden. Een deel van het personeel van VDL zou naar huis zijn gestuurd.

Nog onbekend is welke bedrijven die onderdeel uitmaken van VDL in welke mate zijn getroffen door de aanval en wat de precieze impact is. VDL Groep bevestigt tegen het Eindhovens Dagblad dat de productie geraakt is en dat het de gevolgen van de aanval nog onderzoekt: "Diverse bedrijven kunnen momenteel niet of slechts gedeeltelijk produceren." Tegen de NOS meldt een woordvoerder dat alle bedrijven in meer of mindere mate getroffen zijn en dat onder andere mailverkeer plat ligt.

Volgens het ED zouden in ieder geval VDL Nedcar in Born en de fabriek voor bussen in het Belgische Roeselare, zijn geraakt, al blijft de productie in die laatste vestiging door gaan. In een interne memo zou VDL personeel hebben opgedragen om alleen via de mobiele telefoon te communiceren, niet via computers. Ook zou de mededeling aan het personeel zijn dat alleen productiecapaciteit zonder internetverbinding gestart kan worden.

VDL Groep heeft ruim honderd dochterbedrijven in vier divisies, Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten, waaronder in Limburg en Noord-Brabant. In totaal heeft het consortium 15.000 personeelsleden. Niet bekend is of het om ransomware gaat. De afgelopen jaren is het aantal ransomware-aanvallen op bedrijven wel flink gestegen.