Decryptietools van No More Ransom zijn in vijf jaar zes miljoen keer gedownload

Het No More Ransom-initiatief van Europol, beveiligingsbedrijven en landelijke politiediensten bestaat vijf jaar. In die tijd zijn er 121 tools uitgebracht voor het onschadelijk maken van ransomware en die zijn meer dan zes miljoen keer gedownload.

Beveiligingsbedrijf Emsisoft bracht de meeste tools uit: 59 stuks voor evenzoveel ransomwarefamilies. Kaspersky maakte vijf tools, die in te zetten zijn tegen 32 ransomwarefamilies. Trend Micro publiceerde twee tools, die werken tegen 27 verschillende soorten ransomware. Europol publiceert de cijfers ter ere van het vijfjarige jubileum van het project.

Met decryptietools kunnen slachtoffers van ransomware hun bestanden ontsleutelen zonder te moeten betalen aan criminelen. Volgens de organisaties hebben criminelen daardoor bijna een miljard euro misgelopen. No More Ransom geeft ook preventieadvies en instructies voor het melden van cybercriminaliteit. De website van het initiatief is volledig vernieuwd.

Het No More Ransom-project werd in 2016 gestart door het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie, het European Cybercrime Centre van Europol, Kaspersky en McAfee. Naast deze vier oprichters bestaat het initiatief inmiddels uit 170 partners. Daarvan is 26 procent een politiedienst en 74 procent een privébedrijf.