Studententeam TU/e doet mee met autonome Formula Student-race in Barcelona

University Racing Eindhoven gaat meedoen aan de autonome klasse van de Formula Student-competitie. Daarvoor gebruikt het team zijn elektrische raceauto die ook autonoom kan rijden. De competitie vindt plaats van 2 tot 8 augustus.

Het is voor het eerst dat University Racing Eindhoven meedoet met de klasse voor autonome racewagens. Volgens het team haalt de URE15 die daarvoor is ontwikkeld zonder coureur een snelheid van 115km/u op rechte stukken en 50km/u in de bochten. Het Eindhovense team gaat de strijd aan met veertien andere internationale teams op het Formule 1-circuit van Barcelona.

Bij de competitie worden teams op verschillende punten beoordeeld, waaronder bochtsnelheid, acceleratie, uithoudingsvermogen en een kwalificatieronde. Ook het designproces wordt beoordeeld door een jury met leden uit de auto-industrie. Teams moeten ook een kostenoverzicht maken en een winstgevend businessmodel opstellen rondom hun racewagen. Twee jaar geleden wilde URE al meedoen aan een autonome race, maar het team kwam toen niet volledig door de technische keuring.

Volgens teammanager Dennis Gubbels staat autonoom racen nog in de kinderschoenen en zijn er amper wedstrijden, waardoor de race in Barcelona een grote uitdaging is. Wel denkt hij dat het team een kans heeft om te winnen.

Het team uit Eindhoven gebruikt zijn URE15 voor de autonome race. Dat is de vijftiende elektrische racewagen van het studententeam en de tweede die zowel geschikt is voor een bestuurder als voor autonome races. De auto weegt 200kg, is ongeveer drie meter lang en doet de sprint van stilstand naar 100km/u in 2,3 seconden. De URE15 heeft vier custom elektromotoren, goed voor maximaal 140kW en 4x 400Nm aan koppel. Verder is er een 7,5kWh-accu aan boord.

URE heeft met URE15 al deelgenomen aan andere elektrische racecompetities, waar niet autonoom gereden wordt. Eerder in juli behaalde het team op het TT-circuit in Assen een tweede plek. Dertig teams deden aan die wedstrijd mee. Voor de autonome races worden de voor- en achtervleugel vervangen door een computer en sensoren.