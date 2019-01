Studententeam TU Eindhoven demonstreert zelfrijdende raceauto

University Racing Eindhoven demonstreert de eerste meters van de zelfrijdende raceauto die het team heeft gemaakt. Het is de bedoeling dat de bolide in de toekomst mee kan doen aan Formula Student-races.

In een kort filmpje op YouTube is de zelfrijdende raceauto van University Racing Eindhoven te zien. Tegenover NU.nl verklaart Dion Engels dat het systeem nog niet 'volledig robuust' is en dat er soms nog pionnen worden gemaakt, maar dat zou een kwestie van testen en finetunen zijn. University Racing Eindhoven begon in september 2017 met het ontwikkelen van het systeem om de raceauto zelfstandig te laten rijden.

De auto zelf is elektrisch en is al eerder gebruikt door de studenten in de Formula Student-competitie. Om de raceauto zonder bestuurder te laten rijden maakt het team gebruik van lidar en camera's die pionnen scannen. De aandrijving is mechanisch; kleine motoren op de pedalen en het stuur laten de auto bewegen.