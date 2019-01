EU-wetsvoorstel geeft consumenten recht op 'nodige updates' elektronica

De EU wil consumenten meer bescherming geven wanneer ze apparaten kopen die afhankelijk zijn van software. Een wetsvoorstel moet recht geven op updates die 'nodig zijn' gedurende een 'redelijke' periode.

De Belgische Europarlementariër en auteur van het voorstel Pascal Arimont wil dat er voorschriften komen over updates voor apparaten met 'slimme' elementen, zoals 'slimme' koelkasten, smartphones, tv's en wearables. Volgens het wetsvoorstel zullen consumenten recht hebben op de nodige updates gedurende een periode die als redelijk geacht kan worden, afhankelijk van het soort en doel van de producten en hun digitale elementen. Een richtlijn om die periode vast te stellen, is er op dit moment nog niet. Ook is niet duidelijk wat er precies onder nodige updates wordt verstaan.

Verder staat er in de bekendmaking dat defecte producten gratis gerepareerd of vervangen moeten kunnen worden. In gevallen waarin de consument niet of niet op tijd tevredengesteld kan worden, moet er de mogelijkheid zijn van een korting of restitutie. Verder moet er een verplichte garantieperiode van een of twee jaar komen en is het de bedoeling dat de wet de bewijslast voor een defect binnen de garantieperiode verschuift van de koper naar de verkoper; die moet dus bewijzen dat het product niet defect is bij een verschil van mening.

Europarlementariër Arimont stelt dat de bescherming voor de consument ook in het voordeel van winkeliers moet werken, door een gelijk speelveld te creëren. Ook zouden de plichten in het voordeel moeten werken voor kleine ondernemers en zou het ervoor zorgen dat ook zij meer klandizie krijgen, naast giganten als Amazon.

Het is de eerste regelgeving op EU-niveau op het gebied van updates voor elektronica. De regelgeving heeft een voorlopig akkoord van het Europees Parlement, maar moet onder andere ook nog langs de Raad van de Europese Unie.