Nederlands kabinet dient wetsvoorstel voor updateplicht apparaten in

Het Nederlandse kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend dat verkopers vanaf 2021 verplicht om updates te blijven leveren voor apparaten voor de duur waarop dat redelijkerwijs verwacht mag worden. Het gaat om een implementatie van Europese regels.

Verkopers moeten er voor zorgen dat apparaten 'minimaal blijven functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop', staat volgens het AD in het wetsvoorstel. Dat betekent onder andere dat ze beveiligingsupdates moeten blijven leveren. Die updateplicht geldt voor een periode 'die de consument redelijkerwijs kan verwachten'. Dit zal per apparaat verschillen en moet nog nader ingevuld worden.

Het voorstel stelt de verkoper en niet de fabrikant of het softwarebedrijf verantwoordelijk en de verplichting geldt volgens het AD voor alle apparaten en digitale diensten die binnen Europa worden verkocht. De updateplicht gaat per 2021 gelden en komt voort uit Europese regelgeving die op initiatief van Nederland tot stand is gekomen.

"Consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten’’, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Achterliggende reden voor de regelgeving is de groei van het aantal op internet aangesloten apparaten en de gevolgen voor de veiligheid en functionaliteit daarvan.