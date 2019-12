Remaster van Halo: Combat Evolved krijgt volgende maand een publieke test

De ontwikkelaars achter Halo zijn bezig met het voorbereiden van een publieke test van Halo: Combat Evolved. Momenteel gaat het nog om een pre-alpha-versie, maar als alles goed gaat is de remaster volgende maand te testen.

In hun december-update laten de ontwikkelaars weten dat als de ontwikkeling op het huidige tempo doorgaat, er in januari een publieke test wordt gehouden voor Halo: Combat Evolved. Wie daar aan mee wil doen moet ingeschreven staan in het Halo Insider-programma. Wat de verdere voorwaarden zijn voor deelname, is nog niet duidelijk.

De bedoeling is dat uiteindelijk alle games in de zogenaamde Master Chief Collection worden geremasterd en uitgebracht voor pc. Eerder deze maand werd al Halo: Reach uitgebracht, en de andere games in de reeks zijn nog in ontwikkeling. Bij Halo: Reach wordt momenteel veel geklaagd over valsspelers, en de bedoeling is dat hier strenger tegen wordt opgetreden.

Volgend jaar moeten alle Halo-games als remaster op pc zijn uitgebracht. Halo 4 zal waarschijnlijk de laatste telg in de reeks zijn die beschikbaar wordt gemaakt.