Halo: Reach-pc-spelers kunnen anti-cheat-software omzeilen om mods te gebruiken

Ontwikkelaar 343 Industries laat spelers de anti-cheat-software van Halo: Reach op de pc omzeilen. Daarmee kunnen gebruikers mods voor het spel installeren. Na de release zal de ontwikkelaar ook volledige ondersteuning voor mods toevoegen aan de game.

343 Industries brengt deze week Halo: Reach voor de pc uit. De Halo-ontwikkelaar kondigde eerder al aan dat de pc-port na de release ondersteuning voor mods zou krijgen, maar dat dit nog wel even op zich kan laten wachten. Het bedrijf zegt dat het gestaag doorwerkt aan volwaardige mod-ondersteuning. Gebruikers kunnen wel bij de release de anti-cheat-software uitzetten om direct mods te gebruiken, meldt de ontwikkelaar op Reddit. Spelers kunnen op die manier de spelcampagne en custom matches spelen met mods.

Gamers die dit doen kunnen niet meedoen aan online games via matchmaking. Om die online modi te spelen, moeten gebruikers een originele game-installatie hebben. De ontwikkelaar raadt spelers dan ook aan om een backup van de gamebestanden te maken, zodat spelers gemakkelijk kunnen wisselen.

Halo: Reach komt dinsdagavond om 19:00 uur uit voor de pc. De game zal te koop zijn via Steam en de Microsoft Store. Bezitters van de Xbox Game Pass kunnen de game ook direct spelen op de pc. In de toekomst komen ook andere Halo-games uit voor de pc als onderdeel van The Master Chief Collection. Halo: Reach is de eerste titel uit deze collectie die uitkomt.