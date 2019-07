Studio van Halo-regisseur toont eerste teaser debuutgame Disintegration

V1 Interactive, de studio die opgericht is door de oud-regisseurs van de Halo- en SOCOM- games, heeft zijn eerste game aangekondigd in de vorm van een teaser. Het spel, genaamd Disintegration, wordt volledig onthuld tijdens Gamescom, in augustus.

In de teaser valt een machine of voertuig te zien, uitgerust met machinegeweren en straalmotoren. Een werkbank naast de machine geeft een idee van de schaal van het ding; het lijkt ongeveer manshoog. Uit de beschrijving op YouTube valt te halen dat het gaat om een first-person shooter met een sciencefiction-thema. Op de vooravond van de Gamescom-gamebeurs in Keulen wordt de game, schijnbaar via een livestream, daadwerkelijk getoond. Dat is op 19 augustus.

V1 Interactive werd in 2016 opgericht door Marcus Lehto, die meer dan tien jaar lang de Creative Art Director bij Bungie was, en Michael Gutmann, die vijf jaar lang Vice President was bij Zipper Interactive, dat Crimson Skies, SOCOM en MechWarrior 3 maakte. De studio publiceert via Private Division, een dochterbedrijf van Take-Two.