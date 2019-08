Titel Disintegration Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar V1 Interactive Uitgever The Private Division Releasedatum 2020

The Private Division is de nieuwe tak van Take-Two Interactive, het bedrijf achter uitgevers als Rockstar en 2K Games. Private Division is speciaal opgericht om games een kans te geven die elders dreigen te worden ondergesneeuwd. Het is een label dat open staat voor experimenten, en waarbij niet elke game een miljoenenverkoop hoeft te halen. Een van de games waarmee The Private Division zijn nek uitsteekt is Disintegration, het eerste project van V1 Interactive.

Zo nieuw als die studio is, zo ervaren zijn de twee oprichters. Mike Gutman verdiende zijn sporen bij Zipper Interactive, verantwoordelijk voor SOCOM US Navy Seals. Marcus Lehto kennen we van zijn jaren bij Bungie, waar hij creative lead was bij de eerste Halo-games. Dat is ook de rol die hij vervult binnen V1, een studio die door de twee oprichters met opzet klein wordt gehouden. Er werken slechts 25 mensen. Met een team van die omvang kent iedereen elkaar goed en kan iedereen inspraak hebben. Dat laatste is ook precies het doel: een game maken met het hele team. Disintegration is een project waar al een paar jaar aan wordt gewerkt. Het is een first person shooter, maar dan wel een met een heel andere opzet dan je binnen dat genre gewend bent.

Onleefbare aarde

Laten we eerst even kijken naar het verhaal. Disintegration speelt zich af op aarde, in een verre toekomt. Het gaat al jaren niet goed met de planeet, vooral doordat hij door de mensheid wordt uitgewoond en vervuild. Het wordt daarmee voor de resterende bewoners moeilijk om te overleven. Er is hoop op een betere toekomst, maar dan zal er het nodige moeten gebeuren. In afwachting van de verbeteringen verzint de mensheid een list. Er wordt gewerkt aan de integratie van mens en robot. Menselijke hersenen worden gekoppeld aan een mechanisch lichaam, zodat de mens daarmee bestand is tegen de zware omstandigheden die op aarde zijn ontstaan. De maatregel is bedoeld als tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling om mensen weer een lichaam van vlees en bloed te geven zodra de aarde is hersteld.

Dat gaat echter niet helemaal goed. Enkele van de cyborgs voelen zich eigenlijk wel prettig in hun mechanische lichaam. Ze protesteren tegen het idee dat lichaam in de toekomst weer in te moeten leveren. Zo ontstaat tweespalt, tussen cyborgs die 'mechanisch' willen blijven en cyborgs die terug willen naar hun menselijke vorm. Dat is de strijd die in Disintegration centraal staat. De titel van de game slaat daarbij op het scheiden van het robotische lichaam van de menselijke geest. Dat is immers het streven: uit het mechanische lichaam treden om weer mens te worden. De term wordt in de game echter ook gebruikt voor het omleggen van een onwillige cyborg. Als je een kill maakt, wordt de tegenstander disintegrated.