Studio van Halo-regisseur die Disintegration uitbracht sluit

V1 Interactive, de studio die vorig jaar de shooter Disintegration uitbracht, gaat sluiten. De studio bestond vijf jaar en werd mede opgericht door Marcus Lehto, die eerder bij Bungie creative lead was van de eerste Halo-games. Disintegration was geen succes.

Op Twitter maakt V1 Interactive bekend te sluiten. In een reactie daarop zegt Marcus Lehto dat de studio altijd transparant is geweest tegenover de medewerkers over de status van zaken de afgelopen maanden. De keuze om de studio te sluiten wordt nu genomen zodat de medewerkers tijd hebben om een nieuwe baan te zoeken, terwijl ze nog ondersteund worden door V1 Interactive, aldus Lehto.

V1 Interactive is een kleine studio, die Mike Gutman en Marcus Lehto vijf jaar geleden oprichtten. Eerstgenoemde werkte aan Socom US Navy Seals bij Zipper Interactive en Lehto maakte naam met zijn werk als creatieve regisseur voor de eerste Halo-games bij Bungie. In 2019 werkten er 25 medewerkers bij de studio.

Vorig jaar bracht V1 Interactive zijn eerste game uit: Disintegration. Dat is een first person shooter die ook elementen uit real-time strategy-games bevat. Het spel kwam in juni uit, maar al na vijf maanden haalde de studio ondersteuning voor multiplayer uit het spel, omdat er niet genoeg spelers waren.

De game die uitkwam voor Windows, de PlayStation 4 en Xbox One, kreeg gemiddeld lage cijfers. Op Metacritic komt de gemiddelde reviewscore van de pc-versie uit op 62 punten, terwijl gebruikers de game een 5,9 geven.