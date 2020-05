Studio van Halo-regisseur brengt Disintegration-shooter in juni uit

Disintegration, een game van een van de oorspronkelijke makers van Halo, komt op 16 juni uit. De game is dan beschikbaar voor pc en voor consoles. De shooter kwam eerder al uit als bèta, na een aankondiging vorig jaar.

Er is een video online gezet, een zogenaamde story trailer, waarin de game wordt getoond, en waarbij aan het einde de releasedatum van 16 juni wordt verklapt. Het is overigens al mogelijk om de game te voorbestellen. Dat kan op pc, Xbox One en PlayStation 4, voor een prijs van 50 euro.

Disintegration is een first person shooter met een thema van science fiction, en is ontwikkeld door V1 Interactive. Tijdens de Gamescom werd de game voor het eerste getoond, waarbij Tweakers een preview van de game maakte.

V1 Interactive werd in 2016 opgericht door Marcus Lehto, die meer dan tien jaar lang de Creative Art Director bij Bungie. Hij was onder meer als creative lead betrokken bij de Halo-games.