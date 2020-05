Samsung werkt met start-up aan betaalkaart voor Samsung Pay

Samsung is van plan om dit jaar een betaalkaart aan te gaan bieden via zijn betaaldienst Samsung Pay. Volgens het Koreaanse bedrijf moet Samsung Pay voor gebruikers meer worden dan alleen een betaalfunctie, maar wordt het ook een portemonnee om geld mee te beheren.

Op zijn website geeft Samsung aan dat er een 'innovatieve' betaalkaart aankomt die wordt ontwikkeld met het bedrijf SoFi. Dat is een financiële start-up die onder meer leningen aanbiedt en aandelenportefeuilles beheert. Veel details over de betaalkaart zijn er niet; die verwacht Samsung in de komende weken naar buiten te brengen.

Volgens Samsung is de betaalkaart onderdeel van de strategie om van Samsung Pay meer dan een betaalmethode te maken. De financiële dienst moet in de toekomst ook gebruikt kunnen worden als een soort digitale portemonnee, zodat gebruikers hun geld ermee kunnen beheren. Ook van die functionaliteit is nog geen nadere informatie bekendgemaakt.

Samsung is niet het eerste technologiebedrijf dat met een betaalkaart komt. Eerder kondigde Apple een betaalkaart aan, met de naam Apple Card.