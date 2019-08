Apple Card mag niet gebruikt worden voor aankoop cryptocurrency

Apple heeft voorwaarden opgesteld voor het gebruik van zijn creditcard, waaruit blijkt dat het aankopen van digitale valuta, zoals bitcoin, niet is toegestaan. Ook mag de iPhone waar de creditcard op is geladen niet van jailbreaksoftware zijn voorzien.

Dat blijkt uit de gebruikersovereenkomst die Goldman Sachs op zijn website heeft gezet. Goldman Sachs is de bank achter de Apple-creditcard en handelt de financiële transacties af. Uit de overeenkomst blijkt dat de betaalkaart niet gebruikt mag worden voor zogenaamde geldequivalenten. Het gaat daarbij onder meer om cryptocurrency, maar bijvoorbeeld ook om loterijtickets of chips in het casino.

Verder is het ook niet toegestaan om de iPhone waar de creditcard op wordt geladen te jailbreaken. En gebruikers moeten 2fa op hun Apple-account hebben aangezet en een "goede verstandhouding" hebben met Apple.

Apple kondigde zijn eigen creditcard enige tijd geleden aan, en stelde deze in de zomer uit te zullen brengen. Eerder bleek uit geruchten dat de creditcard nog deze maand worden uitgebracht in de Verenigde Staten, iets dat ceo Tim Cook vervolgens bevestigde tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.