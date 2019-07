Gerucht: Apple brengt eigen creditcard in augustus uit

Apple zou van plan zijn om al volgende maand met zijn eigen creditcard te komen. Daarvoor werkt het bedrijf samen met de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Eigenaren van een iPhone krijgen via Wallet standaard ondersteuning voor de creditcard van Apple.

Apple zelf heeft niets naar buiten gebracht over de precieze releasedatum, maar het doorgaans goed ingelichte persbureau Bloomberg stelt van bronnen te hebben vernomen dat de Apple-creditcard nog in de eerste helft van augustus moet worden uitgebracht. Dat zal dan alleen voor Amerikaanse gebruikers zijn. Apple zelf houdt het op zijn website nog op 'deze zomer'.

Voor de ontwikkeling van de creditcard heeft Apple samengewerkt met Goldman Sachs, en de beide bedrijven hebben de verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling hebben gedeeld. Zo zou Apple zich hebben beziggehouden met het design van de creditcard en de software voor iPhones, terwijl Goldman Sachs de onderliggende architectuur ontwikkelde voor het betalingsverkeer. Niet alles zou daarbij soepel zijn verlopen: Apple zou ontevreden zijn geweest over sommige van de activiteiten van Goldman Sachs, al lijkt dit het uitbrengen van de creditcard niet in de weg te hebben gezeten.

De creditcard is voornamelijk bedoeld voor iPhone-gebruikers, die via Wallet ondersteuning krijgen voor de Apple-betaalkaart. Daarnaast zijn er geen kosten aan verbonden, en kan er digitaal mee worden betaald via Apple Pay. Ook heeft Apple een cashback-programma opgezet voor de betalingen met de creditcard.