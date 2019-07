Autoriteiten VS keuren fusie Sprint en T-Mobile goed

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de fusie tussen de telecomproviders Sprint en T-Mobile goedgekeurd. Als voorwaarde werd gesteld dat beide bedrijven een deel van hun activiteiten afstoten. De fusie werd meer dan een jaar geleden al aangekondigd.

De Amerikaanse autoriteiten zetten een verklaring online waarin de goedkeuring wordt besproken. Na overleg met de beide providers is besloten om de fusie toe te staan, zolang delen van de bedrijfsvoering worden verkocht aan Dish, een bedrijf dat televisie aanbiedt via de satelliet in de Verenigde Staten. Zo moeten de merken Boost Mobile en Virgin Mobile worden verkocht aan Dish, net als 20.000 locaties voor zendmasten. Zo moet concurrentie op het Amerikaanse telecomnetwerk worden gewaarborgd.

Volgens het Ministerie van Justitie zorgt de fusie ervoor dat er sneller een 5g-netwerk kan worden aangelegd in de Verenigde Staten, wat goed is voor consumenten. Eenzelfde redenatie hadden de beide providers aangevoerd ter verdediging van hun fusie.

De fusie tussen Sprint en T-Mobile werd al vorig jaar in april aangekondigd. Lange tijd was er onzekerheid of de fusie door mocht gaan, door zorgen omtrent een gebrek aan concurrentie. De VS kent naast Sprint en T-Mobile namelijk slechts twee andere grote providers: AT&T en Verizon Wireless.