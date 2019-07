Twitter noteert groei in dagelijkse gebruikersaantallen van 5 miljoen

Twitter heeft een goed kwartaal achter de rug, waarbij het zijn dagelijkse gebruikersaantallen zag toenemen met 5 miljoen. Ook werd er een winst gemaakt van ongeveer 37 miljoen dollar. Vorig jaar raakte het bedrijf nog veel gebruikers kwijt.

Het bedrijf heeft een overzicht gegeven van zijn kwartaalcijfers in een brief naar aandeelhouders, die tevens online is gezet. Daaruit blijkt dat het aantal gebruikers dat dagelijks inlogt op de site is gestegen van 134 miljoen in het vorige kwartaal naar 139 miljoen in het afgelopen kwartaal. Dat is tevens een stijging van 11 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Overigens noteert Twitter de monetizable gebruikers, wat inhoudt dat het alleen gebruikers meetelt waar het ook advertenties aan kan laten zien.

Ook financieel werden er goede resultaten genoteerd. De winst kwam uit op ongeveer 37 miljoen dollar, op een totaal inkomen van 841 miljoen dollar. De omzet was vorig jaar nog 711 miljoen dollar, wat neerkomt op een stijging van 18 procent.

De gebruikersstijging is goed nieuws voor het bedrijf, nadat het vorig jaar veel gebruikers kwijtraakte. Dat kwam overigens voornamelijk doordat Twitter zelf accounts verwijderde, bijvoorbeeld omdat het om nepaccounts ging.