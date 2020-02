Aantal gebruikers dat advertenties ziet op Twitter groeit met 21 procent

Het aantal dagelijkse gebruikers aan wie Twitter advertenties kan laten zien is afgelopen kwartaal met 21 procent gegroeid en ligt nu op 152 miljoen. Dat laat het bedrijf weten in zijn kwartaalcijfers. De omzet groeide ook, maar het operationeel inkomen daalde.

Twitter rekent niet langer met actieve gebruikers, maar met 'monetizable' dagelijkse gebruikers, gebruikers waaraan het geld kan verdienen. Twitter zegt in de bespreking van zijn kwartaalcijfers dat de groei van het aantal dagelijkse gebruikers waaraan het advertenties kan laten zien sneller groeide dan in vorige kwartalen. Van die 152 miljoen waren er 31 miljoen in de VS en 121 miljoen in de rest van de wereld, zonder verdere opsplitsing.

De reden voor de groei ligt volgens Twitter bij verbeteringen aan de dienst, waaronder het plaatsen van relevantere tweets bij gebruikers in de tijdlijn en in notificaties. De omzet van het bedrijf kwam uit op 1,01 miljard dollar, een groei van rond 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het operationeel inkomen kwam een kwart lager uit op 153 miljoen dollar.