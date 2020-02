Wooting maakt plug-in voor Unreal Engine voor ondersteuning analoge switches

Wooting, het Nederlandse bedrijf dat mechanische toetsenborden met analoge switches maakt, heeft een plug-in voor Unreal Engine ontwikkeld. Gamemakers kunnen daarmee ondersteuning voor analoge input aan hun games toevoegen.

De plug-in voor Unreal Engine zorgt voor een koppeling met de Wootking Analog SDK. Beiden staan op GitHub. De tools geven gameontwikkelaars de mogelijkheid om de analoge input van de Wooting-toetsenborden in te zetten. Wooting heeft het hulpmiddel ontwikkeld in de hoop dat meer games de toetsenborden gaan ondersteunen.

Wooting maakt al enkele jaren mechanische toetsenborden met analoge switches. De toetsen hebben daardoor analoge input, net als bijvoorbeeld een trigger of joystick op een controller. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om in een racegame het rem- of gaspedaal een bepaalde hoeveelheid in te drukken. Het is al mogelijk om de toetsenborden te gebruiken in games met controllerondersteuning. Met software wordt het toetsenbord dan aangestuurd alsof het een controller is.

Als games de Wooting Analog SDK gebruiken, is het niet nodig om een controller na te bootsen en kan de game volledig gebruikmaken van alle analoge switches. Op zijn ontwikkelwebsite heeft Wooting voorbeelden staan van games en apps die dat ondersteunen, waaronder sandboxgame Fugl en virtueel miditoetsenbord Wooting Piano.

Wooting begon in 2016 met het ontwikkelen van zijn eerste toetsenbord, de Wooting One. Daarna volgde de Wooting Two en dit jaar komt er een nieuwe versie van dat toetsenbord met nieuwe Lekker-switches. Het bedrijf neemt momenteel pre-orders aan voor het tweehonderd euro kostende toetsenbord.