Nvidia introduceert officiële DLSS-plug-in voor Unreal Engine

Nvidia introduceert een officiële DLSS-plug-in voor Unreal Engine 4, die ondersteuning voor de rendertechniek toevoegt aan deze engine. Hiermee kunnen ontwikkelaars gemakkelijker DLSS 2.0 in hun UE4-games implementeren.

De plug-in verscheen deze week in de Unreal Engine Marketplace en is als zip-bestand beschikbaar via de website van Nvidia, inclusief instructies voor installatie en een quick-start guide. Gebruikers van Unreal Engine 4.26 of hoger kunnen de functie met deze plug-in direct in hun projecten implementeren, zonder dat daar losse applicaties of aparte Unreal Engine-branches voor nodig zijn. In theorie kan iedere komende UE4-game de rendertechniek hierdoor ondersteunen.

Ontwikkelaars die de plug-in willen gebruiken, dienen een systeem met Windows 10 64-bit en een RTX-videokaart met de GeForce 461.40-driver of nieuwer te hebben. De functie werkt met Vulkan en DirectX 11 en 12. De rendertechniek is dankzij de plug-in volledig beschikbaar vanuit de Unreal Editor-interface, meldt Nvidia. Gebruikers kunnen via de Unreal Editor kiezen uit verschillende DLSS-prestatiemodi, die de renderresolutie en hoeveelheid upsampling aanpassen. Daarmee kunnen ontwikkelaars direct bekijken hoe DLSS werkt in hun games.

DLSS in Unreal Engine 4.26. Afbeelding via Nvidia

DLSS staat voor deep learning super sampling. Deze techniek werkt alleen op GeForce RTX-videokaarten. DLSS rendert games in een lagere resolutie en vult de ontbrekende details aan met behulp van kunstmatige intelligentie, wat voor hogere framerates moet zorgen. De techniek gebruikt hiervoor de Tensor-cores in RTX-gpu's. Bij de eerste DLSS-versie moesten ontwikkelaars voor iedere game een apart algoritme trainen, aan de hand van gameplaybeelden op 16k-resolutie. Sinds de introductie van DLSS 2.0 is dit niet meer nodig. In plaats daarvan gebruikt de tweede versie een standaard neuraal netwerk, dat door alle DLSS-games wordt gebruikt.

Het is al langer bekend dat Nvidia aan een Unreal Engine 4-plug-in voor DLSS werkt. Het bedrijf meldde in december al dat er een dergelijke plug-in aan zou komen, hoewel de gpu-fabrikant toen alleen repte over een gesloten bèta. Er zijn al Unreal Engine-games met DLSS-ondersteuning. Zo heeft Fortnite, dat draait op Unreal Engine 4, al ondersteuning voor de rendertechniek.

AMD heeft nog geen antwoord op DLSS, hoewel het bedrijf wel aan een soortgelijke techniek werkt. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een FidelityFX Super Resolution-feature, maar heeft nog weinig concrete details gedeeld. Hongaarse techsite Prohardver publiceerde eerder deze maand een gerucht, dat stelt dat de techniek mogelijk deze lente wordt geïntroduceerd, schrijft ook VideoCardz. De techniek zou verder gebruikmaken van Microsofts DirectML-api. AMD heeft deze claims nog niet bevestigd.