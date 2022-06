AMD presenteert 'next-gen image-upscaling voor games' tijdens GDC

AMD houdt op 23 maart een 'next-gen image-upscaling'-presentatie tijdens de GDC. Daarin bespreekt het bedrijf zijn meest recente onderzoek naar upscaling en hoe dat kan worden toegepast in games. Mogelijk heeft dat betrekking op FSR, hoewel dat niet wordt bevestigd.

AMD houdt de presentatie tijdens de Game Developers Conference, aldus VideoCardz. De presentatie vindt plaats op woensdag 23 maart om 18.30 uur Nederlandse tijd. De presentatie wordt niet openbaar uitgezonden, net als andere GDC-sessies. Tijdens het evenement zal AMD 'enkele resultaten' presenteren van zijn onderzoek naar 'next-gen upscalingtechnieken' en hoe dergelijke technologieën toegepast kunnen worden om games te verbeteren.

Het bedrijf treedt verder niet in detail. AMD heeft al een upscalingtechniek, genaamd FidelityFX Super Resolution. FSR wordt gebruikt om games te renderen op een lagere resolutie, en deze vervolgens op te schalen naar de native resolutie van een scherm. Dat moet betere framerates opleveren. De term 'next-gen image-upscaling' kan suggereren dat het bedrijf komt met een verbeterde versie van FSR, hoewel dat niet wordt bevestigd. Ook de term Radeon Super Resolution, een variant van FSR die werkt met 'vrijwel alle games' en dit kwartaal uitkomt, wordt niet genoemd.

Het bedrijf bevestigde eerder al dat FSR in de toekomst zal veranderen en dat gebruikers op termijn een nieuwe versie kunnen verwachten, schrijft ook VideoCardz. Het is niet bekend wat dat precies inhoudt. Nvidia zet met de concurrerende technologie DLSS bijvoorbeeld de Tensor-cores van GeForce RTX-gpu's in voor een betere beeldkwaliteit, maar huidige AMD-gpu's beschikken niet over losse cores voor deep learning en de volgende AMD Radeon-videokaarten worden pas eind dit jaar verwacht. Intel komt op zijn beurt dit jaar nog met een eigen opensource-upscalingtechniek, XeSS genaamd.