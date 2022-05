PS3-emulator RPCS3 krijgt ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution

RPCS3, een PS3-emulator voor Windows, Linux en BSD, krijgt ondersteuning voor AMD's FidelityFX Super Resolution-functie voor supersampling. Dat laat de ontwikkelaar weten op Twitter.

RPCS3 laat weten dat gebruikers de functie kunnen inschakelen onder 'GPU' in de instellingen. Het zou de eerste console-emulator zijn met ondersteuning voor AMD's nieuwe supersamplingtechniek, die het bedrijf in juni introduceerde en diezelfde maand uitbracht. De functie is bedoeld om framerates in games te verhogen, door ze op een lagere resolutie te renderen en ze vervolgens te upscalen.

De emulator gebruikt geen kwaliteitspresets voor FSR. In plaats daarvan kunnen gebruikers zelf de input- en outputresolutie instellen. Dat is mogelijk door de renderresolutie van het spel en de grootte van het gamevenster aan te passen, aldus de ontwikkelaar. RPCS3 laat verder weten dat het geen Nvidia DLSS zal toevoegen aan de emulator. "DLSS is een temporal solution, die per-object motion vectors behoeft. Die hebben we niet. FSR is een spatial solution, wat ideaal voor ons is."

VideoCardz schrijft dat het emuleren van PS3-games vooral cpu-intensief is, en dat gebruik van FSR in de RPCS3 daarom vermoedelijk een minder grote impact op de framerate zal hebben dan bij games die de gpu meer belasten. RPCS3 stelt op zijn website dat ongeveer 62 procent van alle PS3-games volledig speelbaar is via de emulator, zonder game-breaking bugs of glitches. 31,6 procent van de PS3-spellen kan niet uitgespeeld worden vanwege bugs of prestatieproblemen, terwijl 6 procent van de titels voor die console niet verder komt dan de menu's of zelfs helemaal niet werken.