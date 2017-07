Red Dead Redemption 'werkt' voor het eerst op PlayStation 3-emulator

De ontwikkelaars van de opensource PS3-emulator RPCS3, die werkt op Windows en Linux, zijn erin geslaagd om Read Dead Redemption met een framerate van 3 tot 15fps te draaien. Een maand geleden was dat nog een enkel beeldje per seconde. Speelbaar is de game echter nog niet.

De makers hebben een YouTube-video gepubliceerd waarin zij hun voortgang tonen. Hoewel er nog veel grafische fouten te zien zijn, is in ieder geval te herkennen dat het om RDR gaat. Volgens het team is dat een hele verbetering, omdat het een maand geleden bleef bij het weergeven van het hoofdmenu op 1fps. Inmiddels is het mogelijk om de game te starten en het hoofdpersonage John Marston te besturen, al is hij soms onzichtbaar. De verbeteringen zijn toe te schrijven aan betere grafische emulatie en een bijgewerkte llvm-compiler.

Het team zegt niet wanneer de game daadwerkelijk speelbaar zal zijn, maar gezien de huidige voortgang zal dat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. Het is inmiddels overigens al mogelijk om Red Dead Redemption op de pc te spelen via Sony's streamingdienst PlayStation Now. De game kwam oorspronkelijk alleen uit voor consoles.

Rockstar heeft in mei bekendgemaakt dat opvolger Red Dead Redemption 2 in de lente van 2018 uitkomt. Aanvankelijk was de planning dat de release nog dit jaar zou plaatsvinden, maar blijkbaar hebben de ontwikkelaars meer tijd nodig. Over een pc-versie heeft Rockstart nog niets gezegd.

De video in kwestie, opgenomen op een i7 4790K op 4,9GHz