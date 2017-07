Ontwikkelaar geeft level van niet-uitgebrachte Rayman-game voor SNES vrij

Meer dan 24 jaar geleden maakte de Fransman Michel Ancel een Rayman-testgame voor de SNES. Hij dacht het eprom verloren te hebben, maar vond het terug. Een vriend van hem brengt nu een level van de nooit uitgebrachte game uit.

De eerste Rayman-game zou eigenlijk uitkomen als cartridge voor de SNES, maar Ubisoft besloot het spel in 1995 voor nieuwe consoles zoals de PlayStation, Sega Saturn en Atari Jaguar op cd-rom uit te brengen. Voor die versie werden grafische tekenfilmprofessionals ingeschakeld, waardoor de uiteindelijke game visueel afweek van de game die de Franse bedenker Michel Ancel aanvankelijk had gemaakt.

Ancel onthulde vorig jaar een screenshot van die versie, met de trieste mededeling dat het spel verloren is gegaan. Blijkbaar ging de ontwikkelaar toch verder zoeken, want vier dagen later meldde hij verheugd dat het eprom terecht was. Geheel onverwacht stelde een andere ontwikkelaar, Omar Cornut, maandag een level van de testgame beschikbaar via Dropbox. Hij had simpelweg de cartridge opgevraagd bij Ancel en toestemming gekregen om de devbuild vrij te geven. De originele Rayman is met SNES-emulators te draaien.