Modder bouwt Wii U-controller om tot Windows 10-pc die Wii U emuleert

Het lijkt een gevalletje van 'omdat het kan'. Modder banjokazooie heeft het binnenwerk van een Wii U-controller vervangen met onder andere de componenten van een Intel Compute Stick zodat hij Windows 10 kan draaien op de controller. Daarop draait hij vervolgens weer een Wii U-emulator.

Op het Sudomod-forum legt de modder uit wat er allemaal nodig is. Centraal voor de build is een Intel Compute Stick die uitgerust is met een Core m5-6Y57 uit de Skylake-generatie. Daarnaast vervangt hij het lcd-paneel door een met een 1440p-resolutie, gaan er twee 4000mAh-accu's in en vervangt hij ook allerlei kleinere onderdelen. Aan het einde van het ombouwproces houdt hij een pc over die 4GB ram, 64GB opslagruimte, bluetooth, wifi, sd-kaartruimte en automatische shutdown bij lage acculading heeft. Hij geeft de Wii U-controller zelfs wat extra's mee in de vorm van verlichte joysticks.

De extra rekenkracht van de Intel Compute Stick ten opzichte van de Wii U-controller zorgt ervoor dat het systeem volgens de modder zonder problemen de Wii U kan emuleren. In demovideo's laat hij ook onder andere een potje New Super Mario Bros. U zien, wat eruit ziet alsof het systeem helemaal niet gemod is. Het nadeel van de krachtigere hardware is wel dat het warmte produceert. In de foto's is ook te zien dat er twee fans zijn geïnstalleerd, hoewel dit niet in de onderdelenlijst staat. Thermal throttling en geluidsproductie zijn nog wel obstakels om te overwinnen, zo blijkt uit reacties in het forumtopic. De accuduur komt nu uit op twee uur.

Banjokazooie omschrijft het bouwproces, waarvoor men niet bang moet zijn voor lijmen en lassen, als '10/10 moeilijk'. Helaas gaat hij er niet stap-voor-stap doorheen voor zij die hem na willen doen, maar hij beantwoordt wel vragen op het Sudomod-forum.