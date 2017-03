Door Julian Huijbregts, donderdag 2 maart 2017 12:36, 20 reacties • Feedback

Word je zo enthousiast van de nieuwe Zelda-game dat je er aan wilt likken? Dan levert je dat een smerige nasmaak op. Letterlijk, want Nintendo heeft de gamecartridges voor de nieuwe Switch-console voorzien van een laagje denatoniumbenzoaat.

De bittere smaak werd ontdekt door gamejournalist Jeff Gerstmann, die op Twitter vervolgens waarschuwde de gamecartridges vooral niet in je mond te stoppen. Hijzelf deed dat wel, tijdens een uitzending van zijn Unprofessional Friday Stream. Een Reddit-gebruiker maakte daar een gifje van.

Om uit te sluiten dat we hier te maken hebben met een geval van nepnieuws of een vroege 1 aprilgrap, hebben meerdere redacteuren de proef op de som genomen. Uit dat praktijkonderzoek kunnen we concluderen dat Switch-games ronduit smerig smaken. Zelfs het nemen van een klein likje aan The Legend of Zelda: Breath of The Wild levert een intens bittere en vieze smaak op, die nog lang in de mond blijft hangen.

Polygon liet het daar niet bij zitten en voerde nog meer onderzoek uit. Volgens de gamewebsite hebben de cartridges van de Nintendo DS, 3DS en de PlayStation Vita geen uitgesproken smaak. Nadat Polygon zijn bevindingen had gepubliceerd, stuurde Nintendo een reactie naar de website met de bevestiging dat Switch-games bitter zijn.

Nintendo heeft de Switch-cartridges voorzien van een laagje denatoniumbenzoaat, ook wel bekend onder de merknaam Bitrex. Het chemische stofje is de bitterste stof die bekend is. Het werd in het verleden gebruikt om zuivere alcohol ongeschikt te maken voor consumptie. Tegenwoordig is de stof terug te vinden in schoonmaakmiddelen en insectenverdelgers, om te voorkomen dat kinderen dat soort stoffen tot zich nemen. Om diezelfde reden heeft Nintendo zijn fysieke Switch-games van een laagje smerigheid voorzien: het moet kinderen ervan weerhouden om de kleine kaartjes in hun mond te stoppen en in te slikken.