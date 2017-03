Door Julian Huijbregts, donderdag 2 maart 2017 10:05, 14 reacties • Feedback

Voordat Nintendo met de ontwikkeling van The Legend of Zelda: Breath of The Wild begon, heeft het team een tweedimensionaal prototype van de game gemaakt, dat doet denken aan de 8bit-klassieker voor de NES. Nintendo toonde het prototype tijdens de Game Developer Conference.

In een filmpje dat vanuit de zaal is gemaakt, is te zien hoe game director Hidemaro Fujibayashi het prototype presenteert. Hij legt uit dat de conceptversie is gemaakt om ideeën te kunnen testen en snel te kunnen laten zien aan het team dat aan de game werkte. Volgens Fujibayashi is de nieuwe Zelda-game vergelijkbaar met de 8bit-versie op de NES, omdat spelers vrijheid krijgen en steeds nieuwe gebieden ontdekken. "Iedere keer dat het scherm verschoof, was er iets nieuws te ontdekken", memoreert hij.

Hoewel de conceptversie op een 8bit-game lijkt, is de onderliggende techniek veel geavanceerder. Nintendo Amerika toonde na de presentatie op Twitter aan dat de game in 3d is gemaakt en gebruikmaakt van de physics- en 'chemistry'-engines die ook voor het uiteindelijke spel zijn gebruikt.

Nintendo brengt The Legend of Zelda: Breath of the Wild vrijdag uit. De game verschijnt samen met de nieuwe Switch-console, maar wordt ook op de Wii U uitgebracht. Tweakers publiceert op de releasedag een uitgebreide review van de game.